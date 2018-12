Vrouw (57) bestolen tijdens bezoek aan kerkhof: derde diefstal uit wagen in drie maanden tijd Jeroen Desmecht

04 december 2018

13u20 1 Lochristi Catharina De Meulenaere (57) uit Oostakker is vrijdagmiddag bestolen op het kerkhof in Lochristi. Terwijl ze het graf van haar moeder bezocht, ging een dief aan de haal met haar gsm en portefeuille die in haar wagen lagen. Het is ondertussen de derde diefstal in drie maanden tijd op de parking van de begraafplaats.

De feiten gebeurden vrijdagmiddag rond 11 uur op de begraafplaats van Lochristi. “Mijn auto was niet op slot, maar zoiets verwacht je ook niet op een kerkhof. Ik stond bij het graf van mijn moeder, ongeveer vijftien meter van mijn wagen”, zegt Catharina. “Ik heb helemaal niets gehoord. De dief wist dus maar al te goed waar hij of zij mee bezig was.”

Vooral de portefeuille zou Catharina graag weer in haar bezit krijgen. “Het was een erfstuk van mijn moeder. Er zaten ook enkele foto’s in van haar die ik waarschijnlijk nooit meer zal terugzien. Het is een oude bordeaux portefeuille van het merk Delvaux. Misschien heeft de dief ze weggesmeten, maar ze kan evengoed op een website voor tweedehandsspullen verschijnen.”

Op het moment van de diefstal was er nog een man aanwezig op het kerkhof. Catharina doet nu een oproep om hem te vinden. “Het was een man van een jaar of veertig oud. Moest hij die middag iemand gezien hebben in de buurt van mijn zwarte BMW 1, gelieve dat te melden aan de politie.”

Catharina heeft een klacht ingediend bij de politie. Ze is het derde slachtoffer in drie maanden tijd op de parking van de begraafplaats. Ook bij de voorafgaande incidenten stal de inbreker de portefeuille uit de wagen.

Heeft u meer informatie over de diefstal of de portefeuille van Catharina? Dan kan u contact opnemen met Politiezone Regio Puyenbroeck op het nummer 09/310.33.00.