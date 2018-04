Vrouw (49) overleeft klap tegen geparkeerde oplegger niet 11 april 2018

02u38 1 Lochristi Een 49-jarige vrouw uit Laarne is gisterenmiddag om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de Heirweg in Lochristi. De vrouw crashte op een uitzonderlijk transport dat langs de kant van de weg geparkeerd stond.

Iets voor 12 uur ging het mis op de Heirweg. De vrouw kwam vanuit de richting van Destelbergen en reed de brug over de E17 af richting Laarne. "Ze week plots af van haar rijvak en kwam links aan de andere kant van de rijbaan terecht", klinkt het bij het parket, dat een verkeersdeskundige ter plaatse stuurde. Op die plaats stond een oplegger van een uitzonderlijk transport geparkeerd. De wagen belandde onder de oplegger.





Toegesnelde buurtbewoners troffen de vrouw zwaargewond aan in haar wagen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar het slachtoffer overleed ter plaatse. Voorlopig is het nog onduidelijk waarom de vrouw zo afweek van haar rijvak. Een motard, die de wagen kort voor het ongeval gekruist had, zou gezien hebben dat de vrouw naar beneden keek, mogelijk om iets te zoeken. Toen de hulpdiensten haar probeerden te bevrijden uit het wrak ging haar gsm de hele tijd af.





In het verleden vonden op dezelfde plaats al zware ongevallen plaats. In heel wat gevallen botste een wagen tegen een geparkeerde oplegger. Die staan daar wel reglementair geparkeerd op de parkeerstrook. De rijbaan bleef gisteren in beide richtingen bijna vier uur versperd. Het verkeer moest plaatselijk omrijden via de Groenstraat en de Bulstraat.





