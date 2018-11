Voorbeeldig resultaat van fietsers: alle gecontroleerde fietsen in orde Jeroen Desmecht

17u53 0 Lochristi De politiezone Puyenbroeck heeft deze week in Lochristi 76 fietsen gecontroleerd. Alle gecontroleerde fietsers reden met de juiste verlichting en reflectoren.

De controles vonden plaats in de buurt van enkele scholen. De politie controleerde 76 fietsers: zij waren allemaal in orde. Tijdens de controles inspecteerde de politie de zichtbaarheid van de weggebruikers: zo moeten de tweewielers in het donker en in alle weersomstandigheden zichtbaar zijn tot op 200 meter. Vooraan op de fiets moet er een wit of geel licht bevestigd zijn, achteraan een rood.

Er werden ook enkele gemotoriseerde voertuigen gecontroleerd. Zo kreeg een bromfietser een proces-verbaal omdat zijn voertuig sneller kon rijden dan wettelijk is toegestaan. Er werden ook twee autobestuurders betrapt met een gsm achter het stuur. Tenslotte verloor een 21-jarige automobilist zijn rijbewijs voor 15 dagen, omdat hij achter het stuur zat onder invloed van verdovende middelen.