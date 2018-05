Voetbalvreugde van korte duur 22 mei 2018

Ondanks de 0-1-zege op het veld van aartsrivaal Club Brugge blijft een supporter van AA Gent met een regelrechte kater achter. De man trof zijn Volvo XC90 zwaar beschadigd aan na een ongeval in de Rivierstraat in Beervelde. Hij had er zijn wagen op de brug over de autosnelweg geparkeerd om met een Brugse vriend te carpoolen richting Jan Breydelstadion. Een bestuurder van een Kia, die vanuit het centrum van Beervelde kwam, reed de Volvo langs links aan en kwam in het midden van de Rivierstraat tot stilstand. Door de klap smakte de Volvo tegen een geparkeerde Hyundai Tucson. De bestuurder van de Kia is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De Volvo liep achteraan zware schade op. Het linkerachterwiel werd van de wagen gerukt en de hele achteras kreeg het zwaar te verduren.De auto's moesten getakeld worden. (JEW)