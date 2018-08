Vijf dagen paardensport van topniveau 01 augustus 2018

Vandaag begint het jaarlijkse 'Flanders Horse Event' in Beervelde, één van de meest prestigieuze outdoor-concoursen van België. Op het domein van Stoeterij D'Heyboght in de Bosmansdreef kan iedereen genieten van topruiters uit meer dan 40 landen. Het evenement, dat vandaag al om 10 uur begint, trekt jaarlijks tussen de 15.000 en de 20.000 bezoekers. De traditionele familiedag staat zaterdag gepland, met springkastelen en ponyritten voor de kleinsten. Zondag is de slotdag. De toegang is volledig gratis voor alle bezoekers. (OSG)