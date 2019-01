Vernieuwde Parochiedreef is heropend OSG

29 januari 2019

16u26 0 Lochristi De Parochiedrief is heropend na maandenlange werken. De gemeente legde onder meer een nieuwe riolering aan, vernieuwde de rijweg en legde voetpaden en parkeervakken.

De nieuwe riolering in de Parochiedreef scheidt nu het regen- en afvalwater. “Het afvalwater wordt dan afgevoerd naar de riolering in de Kloosterstraat, om daarna gezuiverd te worden in de waterzuiveringsinstallatie in Lokeren”, aldus de gemeente. “Het regenwater wordt afgevoerd naar een nieuwe gracht, die start in de Brandstraat.” Het kruispunt Parochiedreef-Brandstraat-Kloosterstraat werd ook volledig heringericht, en kreeg een multifunctioneel graspleintje en een verkeersplateau.

De werken kostten 860.000 euro. Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de werken, maar de baan is wel volledig vrij voor alle verkeer.