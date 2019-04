Vermiste vrouw gezond en wel teruggevonden Wouter Spillebeen

06 april 2019

10u41 0 Lochristi Jenny De Vrieze, de 78-jarige vrouw die sinds donderdagochtend spoorloos verdwenen was in Lochristi, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de Federale Politie.

Op vraag van het parket Oost-Vlaanderen werd afgelopen donderdag een opsporingsbericht verspreid. De 78-jarige Jenny De Vrieze was sinds die ochtend vermist. Ze was voor het laatst gezien toen ze in haar wagen in de Lozen Boer (N70) in Lochristi reed in de richting van Lokeren. Ze had medische verzorging nodig. Nu laat de Federale Politie weten dat ze in goede gezondheid is teruggevonden.