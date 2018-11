Van vier naar vijf Lootse restaurants in Gault & Millau Sam Ooghe

05 november 2018

16u43 6 Lochristi Lochristi telt dit jaar vijf restaurants in de restaurantgids van Gault&Millau. Dat is er eentje meer dan in de vorige editie.

Op nummer één in Lochristi staat d’Oude Pastorie, dat wel zakt van 15/20 naar 14,5/20, nog steeds een topscore. Erna volgt De Lozen Boer, dat net als vorig jaar 14/20 haalt, en Renard uit Beervelde. Met Fleur de Lys (13/20) van de gebroeders Leys staat er ook een sterke Lootse nieuwkomer in de Gault&Millau. ‘t Hoveke van Barevelt zakt één punt naar 12/20, maar houdt desalniettemin een plekje in de gids.