Van hel naar hemel in 'Picasso Village' 03 juli 2018

03u07 0 Lochristi Het kon de laatste keer zijn om de Rode Duivels op het WK te zien, maar daar bleken velen niet op te rekenen. Duizenden fans kwamen op 'Picasso Village' in Lochristi supporteren voor hun Rode Duivels.

De sfeer zat er alvast goed in, het zomerse weer hielp daarbij, het bier en zonnecréme vloeiden rijkelijk. Ook de kindjes amuseerden zich ter pletter op het Duivels springkasteel en het opblaasbaar voetbalveld.Voor de verklede supporters moest je hier zijn, jong en oud in de tricolore. "Het wordt 3-1, met Japan die eerst scoort", gokt al één supporter. Toen om 20 uur het volkslied door de speakers kwam, was het kippenvel voor iedereen. Mensen zongen luidkeels mee en waren klaar voor de overwinning. Vanaf de eerste minuut zat iedereen aan de twee grote schermen gekluisterd. Het bleek een spannende match te worden. Gekruiste armen en teleurgestelde gezichten na de twee doelpunten van Japan.





Tot de Rode Duivels kwamen opzetten. De weide ontplofte tweemaal. Het geloof was terug. "Tous ensemble" klonk over de weide. 'Picasso Village" beefde tot de laatste minuut, tot Chadli de verlossing bracht. Er zal een kleine aardbeving geregistreerd zijn in Lochristi, dat is zeker. (DJG)