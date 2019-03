Vader en zoon openen samen barbershop Wouter Spillebeen

17u11 0 Lochristi Vijf jaar nadat Christoph Raman (36) in de voetsporen trad van zijn vader Rudy (63) en kapper werd, baten vader en zoon nu samen een kapsalon uit. In de Stationsstraat in Lochristi is mannenkapper Rudy’s Hairclub helemaal omgevormd tot barbershop Mister Raman.

Rudy zit al 42 jaar in het vak en baat zijn kapsalon voor mannen al 32 jaar uit in de Stationsstraat. “Vijf jaar geleden heb ik besloten om barbier te worden”, vertelt zijn zoon Christoph. “Ik heb les gevolgd in Nederland omdat het aanbod aan opleidingen voor barbiers in België nihil is. Na de opleiding kreeg ik een job van de school, waar ik nog anderhalf jaar les heb gegeven.”

Intussen begon Christoph zijn eigen zaak: Mister Raman in Kalken. “De zaken gingen heel goed, dus ik ben uiteindelijk gestopt met lesgeven”, gaat Christoph verder. “Nu wilde ik een tweede zaak openen in Lochristi omdat ik hier opgegroeid ben. Met wie kan ik dat beter doen dan met mijn vader?” Rudy en Christoph besloten om de zaak van Rudy opnieuw in te richten als de tweede vestiging van Mister Raman.

Van strak naar retro

Zaken die nog echt gerund worden door vader en zoon zie je niet meer elke dag, weet Christoph. “We hebben ook nog nooit samengewerkt, maar ik heb er vertrouwen in. De vaste klanten zullen blijven komen en zullen door mijn vader geknipt worden. De jongere, modernere stijlen zijn misschien meer mijn ding, maar eigenlijk kan mijn vader dat ook. Wat het meest veranderd is, is de kapperswereld. Vroeger zou je een mannenkapper als deze niet verkocht krijgen, waarbij de klant iets kan drinken en echt verzorgd wordt.”

Ook Rudy was meteen enthousiast over de samenwerking. “We zijn niet elkaars baas, dus zullen we elk nog wel onze zelfstandigheid hebben”, zegt hij. “Er is al een hele omschakeling gebeurd. Vroeger was dit kapsalon strak en modern, nu hebben we het meer huiselijk en retro gemaakt.”

Maandag beginnen Christoph en Rudy klanten te knippen in de nieuwe barbershop en de klanten stromen al toe. “Deze week zijn we al bijna volgeboekt”, aldus Christoph.