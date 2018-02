Uyttenhove gaat tegen de grond 15 februari 2018

02u44 0 Lochristi De grote middelen worden ingezet om de uitgeleefde zaal Uyttenhove in Zeveneken af te breken. Met kraan en sloopkogel zijn de werken gisteren gestart.

De oude textielfabriek moet plaats ruimen voor een nieuw multifunctioneel ontmoetingscentrum. Dat zal 10,5 miljoen euro kosten en klaar zijn in 2020. Na de sloopwerken volgt een fase van archeologisch onderzoek, maar de werken voor de nieuwbouw starten nog dit jaar. Het nieuwe Uyttenhove zal bestaan uit onder meer een sporthal, een feest- en cultuurzaal voor 750 personen, en een cafetaria met terras.





Het project kwam er niet zonder slag of stoot. De gemeente Lochristi diende al in 2010 een bouwaanvraag in voor een nieuw Uyttenhove, maar die werd geweigerd door Ruimte Vlaanderen.





Afgeslankte versie

Na een lange procedureslag diende Lochristi begin 2017 een nieuwe bouwaanvraag in, voor een afgeslankte versie van Uyttenhove, met meer parkeerplaatsen, een grotere afstand tot de buren en een kleinere bouwoppervlakte. Die werd wel goedgekeurd.





(VDS)