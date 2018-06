Twee kilometer N70 wordt veiliger VOLGEND VOORJAAR HERAANLEG DOORTOCHT ZEVENEKEN JEFFREY DUJARDIN

02u35 0 Lochristi Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeentes Lochristi en Lokeren slaan de handen in elkaar om de N70 opnieuw aan te leggen. Het doel: de veiligheid en leefbaarheid in de kern van Zeveneken verhogen. "Is dit nodig?", vroeg een inwoner.

Het centrum van Zeveneken lijkt niet echt een kern te hebben, zo zeggen ook de buurtbewoners. "Ik ben hier opgegroeid en ik heb het nooit anders gekend", zegt Marc. "Je hebt die grote baan en een dorp aan twee kanten. De N70 loopt er recht door." Een doortocht die gekend staat voor zijn onveiligheid voor de zwakke weggebruikers, de auto's die zich niet aan de snelheid houden en het chaotisch parkeren. "Auto's parkeren zich hier overal., soms zelfs op voetpaden. Er wordt ook weinig tegen gedaan", zegt een buurtbewoner. "Plus, bij het uitrijden zijn ze een groot gevaar voor fietsers en andere auto's." Ook bleek uit de cijfers dat velen zich niet aan de maximumsnelheid houden in Zeveneken. Op 14 februari heeft de politie Puyenbroeck een snelheidscontrole uitgevoerd. De cijfers liegen er niet om: op 1.047 gecontroleerde voertuigen overschreden er 448 de limiet van 50 km/u. Eén van hen reed zelfs 107 km/u.





Tijd voor een grondige herinrichting dus. Die omvat het 2 kilometer lange stuk vanaf de Zavel (Lochristi) tot een stuk voor de Doorgangstraat (Lokeren). Er komen comfortabele fiets- en voetpaden en een nieuw wegdek in asfalt. De dorpskern van Zeveneken krijgt een nieuw verkeersplein met parkeerplaatsen en aandacht voor groen. "Met deze heraanleg van het stuk N70 in Zeveneken wil de Vlaamse overheid investeren in de verkeersveiligheid van de weggebruikers en de leefbaarheid verhogen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).





De handelaars in Zeveneken zijn niet overtuigd, zo ook Davy Mathys van Frituur Mathys in het centrum. "Ik ben bang voor wat komen zal", zegt de bezorgde friturist. "Wij hebben juist naast onze zaak een pand gekocht en willen een nieuwe zaak openen." Ook bij apotheek Bondroit maken ze zich zorgen. "Hoe ze die parkeerproblematiek gaan aanpakken, is onduidelijk. In het centrum verdwijnt toch een groot stuk parking. En met de school hier pal in het centrum vrees ik dat het kruispunt op sommige momenten vast zal zitten", zegt Johan. Tijdens de werken wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Daardoor wordt het water van bijna 2.000 inwoners ook gezuiverd, waardoor minder ongezuiverd afvalwater in beken stroomt.





De aanbesteding en voorbereidende werken gebeuren in 2018. De heraanleg staat momenteel gepland voor het voorjaar van 2019.