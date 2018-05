Twee Algerijnse verdachten van inbraak opgepakt 11 mei 2018

02u44 0

De politie heeft dinsdagochtend twee verdachten opgepakt naar aanleiding van een woninginbraak in de Antwerpsesteenweg in Lochristi. Een van de mannen werd snel na de inbraak ingrekend. Hij had juwelen en geld bij, afkomstig uit de woning. De tweede verdacht reed in een voertuig dat de ANPR-camera's eerder al opmerkten. Toen zat de eerste verdachte ook in de wagen. De mannen zijn 25 en 39 jaar en hebben de Algerijnse nationaliteit. Ze werden beiden aangehouden. (OSG)