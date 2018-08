Topeditie Flanders Horse Event lokt 15.000 bezoekers 07 augustus 2018

Het Flanders Horse Event, het outdoor jumpingtornooi op het domein d'Heyboght in Beervelde, heeft met 15.000 bezoekers een topeditie achter de rug.





"Ondanks de hitte was er bijzonder veel interesse", glundert co-organisatrice Caroline De Rooze. "Volgend jaar nóg meer bezoekers? Dat hoeft niet. We moeten niet groeien. We zijn een driesterrenconcours, en dat zit goed zo."





Op het domein stonden 448 paarden op stal, een record. En hoe onpartijdig de organisatie ook is, de winnaars van de verschillende onderdelen zijn ook voltreffers.





Winnaars uit de streek

"Het zijn allemaal mensen uit de streek, dat is mooi", gaat De Rooze verder. "Het amateurconcours 'Battle of the clubs' werd gewonnen door de Kruisridders uit Eksaarde, hier op een steenworp vandaan. Voor het eerst hebben ook Belgen zowel het tweesterren - als het driesterrenconcours gewonnen. Koen Vereecke was de grote winnaar. Hij komt uit Evergem, dus ook hij speelde een thuismatch. We zijn tevreden. Nu zijn we aan het afsluiten, maar het gaat hier al over de editie van volgend jaar. Het houdt nooit op (lacht)." (OSG)