Tieners lanceren kledinglijn voor leeftijdsgenoten 08 februari 2018

Waarom een doordeweekse t-shirt of trui in de winkel kopen, als je er zelf één kan ontwerpen? Dat is de achterliggende gedachte achter de nieuwe kledinglijn 'Shroom' uit Lochristi. Vrienden Simon Van Rysseghem en Viktor Deswaene (zoon van burgemeester van Lochristi Yves Deswaene, red.), beiden 17 jaar oud, laten zich niet tegenhouden door hun jeugdige leeftijd om hun ondernemingszin te tonen. "Ik ben nogal handig met grafische programma's op de computer. Toen een vriend het idee opperde om een ontwerp te tekenen voor kledij besloot ik aan de slag te gaan", vertelt Simon. "De eerste tweehonderd euro hebben we geleend bij mijn moeder en met de opbrengst van de verkoop hebben we meteen nieuwe stuks laten drukken." Intussen hebben de vrienden al enkele tientallen t-shirts en truien aan de man gebracht. Via de Instagram- en Facebookpagina van Shroom Clothing zetten de tieners hun ontwerpen in de markt. "De volgende stap is kleding verkopen via een fysieke winkel. We hopen binnenkort onze eerste contacten te leggen in die richting", aldus Van Rysseghem. (YDS)