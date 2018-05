Tegen flitspaal en meermaals over de kop 29 mei 2018

02u54 0

Aan het kruispunt van de Pauwstraat en de Beerveldsebaan in Lochristi heeft zich zondag rond 23 uur een spectaculair ongeval voorgedaan. De bestuurder reed van Beervelde richting Lochristi toen hij frontaal botste op een flitspaal. Hij ging meermaals over de kop en belandde vijftig meter verder in de berm op zijn dak. De bestuurder zat niet gekneld, maar werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij was buiten levensgevaar. De flitspaal die in de richting van Lochristi staat, was uit de grond gerukt en stond in een hoek van 45 graden. Of de flitspaal nog werkte en of de man geflitst werd, is niet duidelijk. (JEW/DJG)