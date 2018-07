Takelwagen uitgebrand langs N70 JURGEN EECKHOUT

18 juli 2018

Een takelwagen is gisternamiddag volledig uitgebrand op de Antwerpsesteenweg in Lochristi. Rond 16 uur zag de bestuurder hoe zijn voertuig plots vuur vatte. Hij kon zijn takelwagen tijdig aan de kant zetten en verwittigde de klanten van klerenwinkel C&A zodat ze hun wagens op de parking konden verplaatsen. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen. Volgens de chauffeur raakte de turbo of een ander onderdeel oververhit. "ik ben heel rustig gebleven. Zelf blussen had geen zin, want de vlammen waren al te fel. Het is jammer dat dit gebeurd is, maar de verzekering zal het maar moeten oplossen. Het voornaamste is dat er niemand gewond is geraakt." Het incident veroorzaakte op de Antwerpsesteenweg heel wat verkeershinder in beide richtingen. Het verkeer moest beurtelings passeren.