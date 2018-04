Strengere snelheidscontroles op N449 26 april 2018

02u56 0

Er komen strengere snelheidscontroles op de N449 tussen Zaffelare en Wachtebeke. De burgemeesters van Wachtebeke en Lochristi, Rudy Van Cronenburg en Yves Deswaene, tekenden daarover gisteren een protocol. Ook de korpschef van de politiezone Puyenbroeck, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de federale politie en de procureur ondertekenden de tekst. Concreet zal de snelheid op de baan gemeten worden via ANPR-camera's. Die staan er al en zijn gebruiksklaar, maar zullen binnenkort ook effectief de trajectcontroles uitvoeren. "Het aantal ongevallen en slachtoffers op dit gedeelte van de N449 waren veel te hoog om de verkeerssituatie te laten zoals hij was", verklaart burgemeester Van Cronenburg. Binnen één jaar moet er een evaluatie volgen over het aantal ongevallen en slachtoffers.





(OSG)