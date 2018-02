Strengere controle op vergunningen 14 februari 2018

Gedaan met foefelen met vergunningen. Intercommunale Veneco stuurt in de rand van Gent iemand op pad om de voorwaarden van vergunningen strikt op te volgen.





Het wordt vanaf nu extra oppassen in De Pinte, Lochristi, Nazareth en Wachtebeke. In die gemeenten en in het Meetjesland gaat stadmedewerker Jeroen Wauters van Veneco aan de slag om misbruik van vergunningen tegen te gaan.





"Soms loop je ergens en zie je daar plots een grote hoop grond op een terrein liggen", zegt Jeroen Wauters. "Soms wordt er iets gebouwd, maar is het niet duidelijk of er wel een vergunning aangevraagd is. Of soms wordt er een vergunning afgeleverd om pakweg een schapenstal te bouwen, maar wordt eigenlijk een vakantiehuisje gebouwd. Wat als er in een gemeente plots een aanvraag komt om een casino te openen? Of wat als een winkelier plots een reclamepaneel van een half huis groot aan zijn gevel hangt? Wat doe je wanneer je op wandel bent en een vervuiling of lozing in een beek ontdekt? Of kan het dat iemand in de straat tot 's avonds laat met machines werkt in zijn garage en zo de nachtrust verstoort? Veel van die zaken kan je enkel doen met een vergunning, en in die vergunning zijn strenge regels opgenomen. Wij zorgen er samen met gemeente, politie en parket voor dat die regels nageleefd worden. En als dat niet het geval is, proberen we de hinderlijke situatie zo snel mogelijk weer recht te zetten in de oorspronkelijke situatie." (JSA)