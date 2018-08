Sluit het Feestpaleis? "Mensen mogen zeggen wat ze willen" 04 augustus 2018

Is het iconische Feestpaleis langs de Toleindestraat in Beervelde definitief gesloten? Op de sociale media gonsde het gisteren van de berichten over het einde van de zaal, die al meer dan 90 jaar de uitvalsbasis is voor iedereen in Beervelde en omstreken. Patrick Gansbeke, die het Feestpaleis al 38 jaar in handen heeft, reageerde gisteren kort. "Wordt dat gezegd? Mensen mogen zeggen wat ze willen. Op de deur staat: 'Gesloten in juli en augustus'." Tot nader order weer open in september. (OSG)