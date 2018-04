Slagers naar politie voor stukgeslagen varkentjes 21 april 2018

De slagers van Keurslager De Bruycker in Lochristi stappen naar de politie om een klacht in te dienen tegen de onbekende daders die de groene varkentjes voor de deur stukgeslagen hebben. Zo'n twee weken geleden werd een van de twee standbeeldjes al onthoofd, zondagavond moest ook het tweede exemplaar eraan geloven. De slagers gaven de vandalen nog enkele dagen de tijd om zich te melden om de zaak in der minne te schikken, maar niemand kwam opdagen. De politie kan nu op zoek naar de daders, met behulp van de camerabeelden. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (OSG)