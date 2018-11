Shirt Kevin De Bruyne bezorgt SK Lochristi 2.022 euro voor kunstgrasproject, nu bieden voor Iljo Keisse Sam Ooghe

20 november 2018

11u55 0 Lochristi De kas van het kunstgrasproject van SK Lochristi is verder gespijsd met de verloting van een gesigneerd truitje van Kevin De Bruyne. De lotjesverkoop bracht 2.022 euro op.

De topvoetballer stuurde twee shirts op naar Lochristi. Het eerste truitje werd verloot onder de jeugdspelers van Lochristi. Binnenkort wordt het tweede shirt openbaar aangeboden.

De truitjes moeten geld opleveren voor een nieuw kunstgrasveld voor de jeugd van SK Lochristi. “Voor een volledig terrein en nog een kleiner, moet je op 500.000 euro rekenen”, legde Tom De Sutter eerder uit. “Het doel is om binnen de drie jaar met allerlei acties 200.000 euro in te zamelen. Daarmee zouden we naar de gemeente stappen.”

Ook Greg Van Avermaet stuurde al een gesigneerd shirt op, en een truitje van Tiesj Benoot leverde op een veiling eerder 500 euro op. In totaal zit de organisatie nu al aan meer dan 5.000 euro opbrengst.

De volgende gesigneerde truitjes die middelen moeten opleveren voor het kunstgrasproject zijn van Iljo Keisse, en van Kenny De Ketele en Robbe Ghys, allen smaakmakers tijdens de voorbije Zesdaagse. Bieden kan op de Facebookpagina van het project, als publieke reactie onder de foto van het truitje.