Senioren staan week centraal in Lochristi Lootse 55-plussers kunnen kiezen uit gamma van 30 activiteiten Sam Ooghe

18 februari 2019

12u01 0 Lochristi Deze week organiseert de gemeente Lochristi de belevingsweek ‘Senior In Actie’, waarbij er elke dag activiteiten georganiseerd worden voor de Lootse 55-plussers. In totaal zijn er 30 activiteiten gepland.

Het centrale punt van de belevingsweek is dienstencentrum ‘t Fazantenhof, waar ‘Senior In Actie’ op maandagochtend ook van start ging met een feestelijke receptie. De komende dagen nog op het menu: een bezoek aan STAM in Gent, een samenzang, een natuurwandeling, een kooksessie, een lezing van imam Benhaddou, en nog veel meer. Zaterdagochtend staat de jaarlijkse slotreceptie op het programma in ‘t Fazantenhof. De volledige planning is te vinden vanaf pagina 15 in het infoblad van de gemeente, al zijn de inschrijvingen voor de activiteiten ondertussen wel afgesloten. Meer info vindt u bij Hilde De Brabander van de Dienst Ouderen via 09/326.97.76.