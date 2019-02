Schrijnende ontdekking na inval bij fokker in Lochristi: honden extreem verwaarloosd Jeffrey Dujardin

20 februari 2019

22u14 242 Lochristi Na de Na de inval bij dierenfokker Droopy in Lochristi op 15 februari bleef het even stil. Er werden 23 huisdieren (honden, katten, schildpadden en een papegaai) in beslag genomen en overgebracht naar vier opvangcentra. Eén van die opvangcentra heeft vanavond een opsomming gemaakt na een bezoek aan de dierenarts. “Het is schrijnend”, zegt Eline van vzw Animal Trust uit Melle.

Lochristi Opgelet: de onderstaande beelden zijn schokkend.

“We wilden eerst alle dieren laten onderzoeken bij de dierenarts vooraleer we ermee publiek gingen”, zegt Eline. “Er werd gezegd dat het allemaal opblazen was en er niks aan de hand was. De feiten zeggen iets anders.” Bij de in beslag genomen dieren zat een Engelse Bulldog van 10 maanden . De achterkant van het dier is volledig verlamd. “Ze heeft wonden van over de grond te slepen. Er kwam geen uitleg of oorzaak van hen uit, geen hulp. Wij gaan voor haar een rolstoel op maat laten maken.”

Gigantisch gezwel

Daarnaast kwam er ook een Chihuahua bij de vzw binnen met een gigantisch gezwel. Na onderzoek bij de dierenarts blijkt het gezwel een deel van haar darmen te zijn. Ze wordt spoedig geopereerd. Twee Stafford pups met heel pijnlijke opgezwollen buikjes. “Ze kreunden van de pijn als we hen opnamen en bewogen bijna niet uit zichzelf”, klinkt het. “Hun uitleg hiervoor klonk als volgt: ‘Ze hebben gisteren iets verkeerd gegeten’”. De gruwelijke waarheid was echter dat de pups vanbinnen opgegeten werden door wormen.” Na één ontworming, waren de buikjes al de helft minder gezwollen en zijn ze weer vrolijk aan het spelen.”

De lijst gaat verder, Twee Yorkshire’s van bijna 10 jaar met poten vol met klitten. Een nest Mopshondjes, die daar al bij de fokker zaten van hun vier weken zonder moeder. De vzw doet dan ook een oproep naar iedereen die ooit een huisdier wil, “Kan iedereen stoppen met aankopen te doen in winkels die dieren verkopen? Zelfs met hun goedkoopste snack steunt u deze praktijken! Uw geld gaat duidelijk niet naar de verzorging van de dieren.”

De hondjes zijn nog niet vrij voor adoptie, eens ze terug gezond en en klaar zijn voor een thuis, zullen de hondjes op de website en sociale media van de vzw komen.

Wie de Vzw een duwtje in de rug wil geven, kan dit doen via een donatie. Dit op het rekeningnummer BE17 7330 5656 9521 - BIC: KREDBEBB met als mededeling “steun”. Voor een gift vanaf 40€ ontvangt u automatisch begin volgend jaar een fiscaal attest.

Opgelet, gevoelige beelden: