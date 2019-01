Scheve verlichtingspaal roept vraagtekens op bij inwoners Lochristi: dronken 40-jarige vrouw ligt aan de oorzaak Jeroen Desmecht

02 januari 2019

17u57 0 Lochristi Een bizar tafereel op Terpoelen in Lochristi: een scheve verlichtingspaal getuigt van een spectaculair ongeval dat op 1 januari plaatsvond. Een 40-jarige vrouw uit Lochristi knalde daar in dronken toestand tegen twee verlichtingspalen en een boom, om daarna in de gracht te belanden. Ze werd uiteindelijk buiten levensgevaar overgebracht naar het AZ Sint-Lucas.

De foto werd door een inwoner gedeeld in een Facebookgroep voor inwoners uit Lochristi. “Hoe de allicht gebotste auto dit voor mekaar kreeg, het is me een raadsel”, schrijft de man.

Het ongeval gebeurde op Nieuwjaarsdag rond 14.00 uur. “Volgens een getuige was de wagen aan het zwalpen over de weg”, zegt de politiezone Puyenbroeck. ”De vrouw verloor de controle over het stuur en is daarna tegen een verlichtingspaal geramd. Hierdoor is haar wagen gekatapulteerd tegen de tweede paal.”

De wagen is nadien meermaals overkop gegaan, om uiteindelijk in de gracht te belanden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, en de vrouw werd buiten levensgevaar naar het AZ Sint-Lucas overgebracht. Haar rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Omdat de elektriciteitskabels van de verlichtingspaal bloot lagen, moest ook Eandis ter plaatse komen om de geraakte paal uit te schakelen.