Roemeense inbreker opgepakt 31 juli 2018

De politie Puyenbroeck heeft vrijdagnacht een 18-jarige Roemeen opgepakt na een inbraak in een filiaal van elektrozaak Vanden Borre langs de Antwerpse Steenweg in Lochristi. Een andere verdachte kon ontkomen.





De opgepakte Roemeen heeft geen verblijfplaats in ons land en bekende de feiten. Hij werd gisteren voor de onderzoeksrechter geleid in Gent. Die besliste om hem verder aan te houden. (JEW)