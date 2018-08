Rita De Vylder trekt CD&V-lijst 02 augustus 2018

In Lochristi heeft CD&V de laatste vier namen op haar verkiezingslijst bekendgemaakt. Rita De Vylder (52) wordt de eerste vrouwelijk lijsttrekker voor de partij in de gemeente en wil de meerderheid van Open Vld breken. Op plaats 19 staat de jongste kandidaat Hanne Schoonjans (21). Ze is pas afgestudeerd als kleuterleidster en behaalde een bachelor in het buitengewoon onderwijs. Op plaats 20 staat Nadine Van de Sompel (51) uit Zaffelare. Zij is algemeen directeur van het buitengewoon basisonderwijs Sint-Gregorius in Gentbrugge en was ook enkele jaren OCMW raadslid in de vorige legislatuur. Davy Van Stevendaal (37) vertegenwoordigt Beervelde. Hij werkt als logistiek manager in het UZGent. En vanuit de ouderraad Edugo zet Eddy Wauters (67) een stap in de politiek. (DVL)