Rita De Vylder eerste vrouwelijke lijsttrekker CD&V 03 april 2018

Rita De Vylder (51) zal in oktober op nummer één prijken van de CD&V-lijst in Lochristi. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke lijsttrekker ooit van de christendemocraten in Lochristi. "Het is wel niet zo dat we op zoek gingen naar een vrouw om de lijst te trekken", legt De Vylder uit. "Na overleg bleek ik de aangewezen persoon. Dat ik een vrouw ben, is mooi meegenomen." CD&V wil de meerderheid van Open Vld breken en geloof dat het dat kan. "Het bestuur heeft bepaalde dossiers niet goed afgehandeld", vindt De Vylder. "Ik denk aan het nieuwe Uyttenhove, dat nu slechts een 'lightversie' zal worden. En op prangende vragen over verkeersveiligheid, werd niet snel genoeg geantwoord." Op 25 mei stelt CD&V Lochristi het verkiezingsprogramma voor. (OSG)