Pony's en vertelcaravan op Joepla-terrein 18 april 2018

Vandaag is de jeugd welkom op de Koning Boudewijnlaan voor de jaarlijkse Buitenspeeldag. Eén woensdagnamiddag per jaar gaan alle kindertelevisiezenders op zwart om de jeugd aan te sporen de deur uit te gaan. Op de terreinen van Joepla zijn onder meer voorzien: reuzenspringkastelen, ponyritten, een vertelcaravan, livemuziek en een hindernissenparcours. De Buitenspeeldag duurt van 13 tot 17 uur en is gratis. Gemiddeld komen er 3.000 bezoekers op af. (OSG)