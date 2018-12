Politiezone regio Puyenbroeck controleert op rijden onder invloed: 15 bestuurders lopen tegen de lamp Jeroen Desmecht

18 december 2018

14u46 1 Lochristi De politiezone Regio Puyenbroeck heeft dit weekend in zijn vier gemeenten zo’n 200 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol en verdovende middelen. 15 bestuurders liepen tegen de lamp, 8 van hen moesten hun rijbewijs ter plaatse inleveren.

In totaal zijn het voorbije weekend zo’n 200 bestuurders gecontroleerd. In Moerbeke-Waas stond de politie ter hoogte van Hospicestraat: alle 22 gecontroleerde bestuurders bliezen negatief. In Wachtebeke was er controle in de Rechtstro. Eén van de 19 gecontroleerde bestuurders legde een positieve ademtest af en mocht meteen zijn rijbewijs afgeven.

In Zelzate controleerde de politie 15 bestuurders op het PIerets De Colvenaerplein. Twee van hen legden een positieve ademtest af.

Vier van de 40 gecontroleerde bestuurders liepen tegen lamp bij een controle op Dorp-Oost in Lochristi. Drie van hen mochten meteen hun rijbewijs inleveren. Er werd ook één bestuurder weerhouden omdat hij niet in orde was met zijn boorddocumenten.

In het centrum van Hijfte werden 33 bestuurders gecontroleerd. Eén van hen had te veel gedronken, een andere bestuurder moest dan weer zijn rijbewijs inleveren omdat hij onder invloed was van verdovende middelen. In Zeveneken blies één van de 45 gecontroleerde bestuurders positief, ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

Ook in Beervelde werden in de Rivierstraat 20 voertuigen gecontroleerd, daar liepen dan weer 3 bestuurders tegen de lamp.

Ten slotte vond de politie in de Koning Albertlaan ook een bestuurders die dronken in zijn auto lag te slapen. Aangezien de bestuurder aanstalte maakte om te vertrekken, werd zijn rijbewijs voor enkele uren ingehouden. Een andere bestuurder werd opzij gezet omdat hij over de weg zwalpte met zijn wagen. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken nadat de bestuurder een positieve ademtest aflegde.