Politie vraagt extra alertheid: verschillende inbraken en inbraakpogingen in Lochristi, Wachtebeke en Zelzate Jeroen Desmecht

05 december 2018

13u11 2 Lochristi De politiezone Regio Puyenbroeck heeft de voorbije weken verschillende inbraken en inbraakpogingen vastgesteld. Heel wat woningen in Wachtebeke, Lochristi en Zelzate kregen inbrekers over de vloer. De politie vraagt om onmiddellijk naar 101 te bellen bij verdachte handelingen, personen of voertuigen.

In Lochristi gaat het om verschillende inbraken en pogingen tot inbraak in Dorp-Oost, de Dorpstraat, de Schoolstraat, Lobos, Zevenekendorp, de Acacialaan, de Lepelaarsweg en Goed Ten Pauw. Dieven gingen aan de haal met juwelen en geld. In Wachtebeke is er de voorbije weken drie keer ingebroken in de Schoolstraat. Ook in Zelzate kregen twee woningen in de Koning Albertlaan en in de Sint-Stevensstraat inbrekers over de vloer.

Net zoals elk jaar stijgt het aantal inbraken en inbraakpogingen drastisch tijdens de eindejaarsperiode. De feiten zijn vermoedelijk s’ avonds en ‘s nachts gebeurd, wanneer de bewoners niet thuis waren. “Het is opnieuw vroeg donker ‘s avonds. Blijf alert en laat lichten aan wanneer u het huis verlaat”, weet de politie. “Zo geeft u inbrekers de indruk dat er iemand thuis is en daalt de kans op een avondinbraak.”

De politiezone blijft ondertussen patrouilleren op inbraakgevoelige locaties. Ze vraagt om meteen te bellen naar 101 wanneer iemand iets verdacht opmerkt. Wie camerabeelden heeft, mag die aan de politie bezorgen als er iets verdacht op te zien is.