Politie valt binnen bij fokker in Lochristi: 23 dieren in beslag genomen Jeroen Desmecht en Wouter Spillebeen

15 februari 2019

12u42 338 Lochristi De politie is vrijdagmiddag binnengevallen bij dierenfokker Droopy in Lochristi. Er werden 23 huisdieren (honden, katten, schildpadden en een papegaai) in beslag genomen en overgebracht naar vier opvangcentra. Sommigen dieren waren verlamd, andere werden aangetroffen in hun uitwerpselen.

De politie kreeg de laatste tijd veel klachten van kopers en omwonenden over de verzorging van de dieren. Ook op het internet circuleren al langer negatieve recensies over dierenfokker Droopy aan Denen. Vrijdagmiddag vielen enkele inspecteurs de dierenhandel binnen. Ze kregen daarbij ook ondersteuning van de dienst dierenwelzijn.

“We hadden klachten gekregen over verwaarlozing en gebrek aan hygiëne”, klinkt het bij de inspectiedienst. “We hebben de zaakvoerder nu een aantal maatregelen opgelegd. Zo moet er een dierenarts langskomen om de gezondheid van de dieren te onderzoeken. We blijven ook regelmatig controleren of de verzorging van de dieren erop vooruit gaat.”

De dieren die er het slechtst aan toe waren, zijn vrijdag in beslag genomen. Het gaat om 12 honden, 7 schildpadden, 3 Bengaalse katten en een ara. Ze zijn verspreid over vier verschillende dierenopvangcentra in de buurt ondergebracht. Onder andere de piepjonge mopshondjes, afkomstig uit Oost-Europa, waren niet oud genoeg om gechipt en verkocht te worden. Enkelen onder hen waren bovendien verlamd, en moesten zich op hun buik verder slepen. Er werden ook dieren aangetroffen in hun eigen uitwerpselen.

Enkele hondjes waren verlamd en moesten zich op hun buik verder slepen

“De zaak had in de buurt al een tijdje een slechte reputatie”, reageert een getuige die anoniem wenst te blijven. “De eigenaar kweekt met alles, of het nu gezond is of niet. Er komen regelmatig dieren uit Oost-Europa binnen, die op veel te jonge leeftijd worden doorverkocht. Vaak zijn de papieren ook niet in orde. Bovendien heerst er een angstcultuur onder het personeel: niemand durft iets te zeggen.”

Of de 23 in beslag genomen dieren kunnen terugkeren naar de zaak, is nog niet duidelijk. “In theorie is het altijd mogelijk. Maar dat zal onze inspectiedienst later pas uitmaken.”

De Gentse afdeling van het parket van Oost-Vlaanderen is ondertussen met een onderzoek gestart. De eigenaar riskeert nu gerechtelijke vervolging.

Horta Tuin en Dier heeft intussen aan onze redactie laten weten dat het sinds enkele maanden niet meer samenwerkt met beide Droopy-vestigingen. Het wenst zich op deze manier te distantiëren van de dierenzaak.

