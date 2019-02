Politie controleert in Koning-Albertlaan: 26 chauffeurs geflitst Sam Ooghe

25 februari 2019

Bij een snelheidscontrole in de Koning-Albertlaan heeft de politie 26 chauffeurs geflitst.

De politie van de zone Puyenbroeck flitste er in de loop van vorige week. In totaal werden 342 voertuigen gecontroleerd, laat de persdienst weten. Zo’n 7 procent van de bestuurders mag een boete in de bus verwachten. De hoogst gemeten snelheid was 70 kilometer per uur, of 20 per uur te snel.