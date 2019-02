Politie controleert in Koning-Albertlaan: 26 bestuurders geflitst Sam Ooghe

25 februari 2019

17u30 0 Lochristi Bij een snelheidscontrole in de Koning-Albertlaan heeft de politie 26 chauffeurs geflitst.

De politie van de zone Puyenbroeck flitste er in de loop van vorige week. In totaal werden 342 voertuigen gecontroleerd. Zo’n 7 procent van de bestuurders mag een boete in de bus verwachten. De hoogst gemeten snelheid was 70 kilometer per uur, of 20 per uur te snel.