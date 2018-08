Paul Michiels op Zaffelaarse Belevenissen 18 augustus 2018

Paul Michiels treedt maandag op tijdens de 'Zaffelaarse Belevenissen' in het centrum. Vandaag is er een eetfestijn met muziek van Chris Corn. Zondag is familiedag met een aperitiefconcert in de tuin van De Keyser & De Kok. Om 15 uur staan Ghost Rockers op het podium. Daarna volgen Frimout (17 uur) en Coco Jr XL (19 uur). Dj Sven Ornelis sluit af. Maandag is er eerst een seniorennamiddag met Corry Konings om 13.30 uur. Vanaf 17 uur is er rommelmarkt. Stix & Stuff mag het publiek opwarmen om 19 uur voor de Ageless Tour van Paul Michiels. Het optreden begint om 21 uur. (DVL)