Ouders basisschool Sint-Jozef Lochristi zoeken steun bij elkaar 06 maart 2018

Aan heel wat schoolpoorten in de omgeving van Gent was het centrale aanmeldingsregister gisteren het enige gespreksonderwerp bij de ouders die hun kroost kwamen ophalen. Zo ook aan vrije basisschool Sint-Jozef in Lochristi. Inge Smedts, mama van Hannes, meldde haar zoon aan voor drie verschillende scholen: het Sint-Janscollege, het Sint-Lievenscollege en Sint-Bavo. "Maar hij kreeg geen enkel ticket en is ontroostbaar. Mijn zoontje is leergierig en gaat tot nu heel graag naar school, maar als dat alles op deze manier afgenomen wordt, kan je niet spreken van een eerlijk systeem. Het is een schande dat kinderen een jaar lang voorbereid worden om een goede studiekeuze te maken en dan door een computer een school toegewezen krijgen zonder dat er enige rekening wordt gehouden met visie of afstand tot de school. Toen ik contact opnam met de stad was de enige uitleg die ik kreeg de volgende: het nieuwe aanmeldingssysteem werkt perfect, u heeft pech gehad dat uw zoon een verkeerd lotje trok. Gelukkig proberen de scholen een oplossing te vinden, maar Hannes staat ver op de wachtlijst, dus ze kunnen niets beloven." Ook Vicky Bury en haar dochter Julie behoren tot de gedupeerden. "Mijn dochter is de enige van haar klas die volgend jaar naar het Edugo gaat. Al haar vriendinnetjes maken de overstap naar het Sint-Janscollege. Uiteraard zijn er traantjes gevloeid." (YDS)