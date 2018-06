Opnieuw inbrekers bij jeugdbeweging 13 juni 2018

Inbrekers hebben afgelopen weekend toegeslagen in de lokalen van de Chiro van Beervelde, in de Kloosterstraat. De leden stelden dat maandagmiddag vast. Wellicht werd in de nacht voordien ingebroken. De daders gingen aan de haal met zo'n 200 euro. Ze probeerden binnen te geraken via ramen, een verstelbare wand en ze forceerden een deur. De schade bleef al met al beperkt. De Chiro van Beervelde is niet de eerste jeugdbeweging in de buurtdie slachtoffer wordt van inbrekers. Eerder al kregen KLJ Beervelde, KSA Zaffelare en Jeugdhuis De Beeste ongewenst bezoek. De lokale politie van de zone Puyenbroeck is op de hoogte. Wie verdacht gedrag opmerkte of andere tips heeft, kan dat melden via 09/345.76.36 of www.lokalepolitie.be/5416/contact. (OSG)