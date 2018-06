Opblaasbaar voetbalveld in Lochristi 15 juni 2018

Waar? Café Picasso organiseert voor de derde keer 'Picasso Village'. Afspraak op het terrein Drinks Maurice De Clercq en Zoon aan Dorp Oost 133.





Wanneer? "Wij zenden alle wedstrijden van de Rode Duivels uit en de finale natuurlijk", zegt organisator Martin Broer. "Eén uur voor aanvang van de wedstrijd kan je bij ons terecht."





Waarom naar daar? Op het terrein staan twee grote schermen staan, in een tent en buiten." Er zijn activiteiten voor de kinderen en de fuifbeesten "Er is een groot kinderdorp in samenwerking met Jump Sky met ondere andere springkastelen en een opblaasbaar voetbalveld. En we organiseren een festival (Euphoria) op vrijdag 13 juli met onder andere Gers Pardoel, Regi, dj Wout, en vele anderen."





Inkom? 5 euro. Tickets zijn te verkrijgen in café Picasso zelf of online via https://picasso-village.eventsquare.co.





Prijs van een pint en een cocktail? Een drankticket kost 2,5 euro. Sterke dranken worden niet geserveerd in Picasso Village.