Ook rand van Gent is culinair walhalla volgens Gault&Millau Nieuwkomers scoren goed in culinaire gids

05 november 2018

18u12 6 Lochristi Niet enkel Gent is een culinaire hotspot , maar ook in de rand van de stad kregen 25 zaken een vermelding in de Gault&Millau-gids. Daaronder enkele nieuwkomers in Lochristi, Wichelen, Destelbergen en Massemen.

Fleur de Lys uit Lochristi is een opvallende nieuwkomer in de nieuwe Gault&Millau. Drie jaar geleden toverden de gebroeders Leys, bekend van de Holy Food Market in Gent, het vroegere restaurant Leys om tot een culinaire hotspot op maat van de 21e eeuw. “De verjongingsoperatie vinden we meer dan geslaagd”, staat te lezen in de gids. Het project van Fleur de Lys werd beloond met een 13/20.

“Het is fantastisch. Dat we in de gids zouden staan, wisten we al, maar de score is een mooie verrassing”, aldus de broers. “We hebben de productkeuken weer naar boven gehaald, en dat is beloond En nu? Investeren, en nog vernieuwen. We laten het achterste van onze tong nog niet zien, maar de bedoeling is om de beleving nog intenser te maken. Er moet nog een andere dimensie komen aan een avond tafelen. Volgend jaar een 14/20? Daar gaan we alvast voor. Op naar de 15, zelfs!”

Ook het Geuzenhof in Massemen, in de schaduw van het Geuzenkasteel, staat voor het eerst in de gids met een mooie 13 op 20. De zaak van Michael De Koninck en Sylvie Van Hooteghem is een gevestigde waarde in de deelgemeente van Wetteren. Het koppel nam de zaak enkele jaren geleden over. Michael ontdekte de horeca als student en rolde na zijn studies marketing opnieuw in de sector. Na enkele jaren in ’t Hofke van Bazel en enkele wijncursussen nam hij met zijn partner Het Geuzenhof over. Sylvie was aanvankelijk stewardess en nadien manager in modehuizen. Zij gebruikt haar vaardigheden nu in de zaal en de organisatie van feesten. Het restaurant heeft een Vlaams-Franse klassieke keuken met een twist.

Schelde

Een andere nieuwkomer is The Bayou aan de oevers van de Schelde op Oud Dorp in Wichelen. Ook zij halen 13 op 20 en staan op plaats 105 in Oost-Vlaanderen. De gids looft niet enkel de locatie van de zaak van Nick Van Rysselberghe en Charlotte Rasschaert, maar ook de keuken waar één product de hoofdrol speelt zonder afgeleid te worden door details. “Dik tevreden met de score”, reageert het koppel van het biodynamische restaurant online.

Jacht

In Destelbergen staat Corboo voor het eerst in de gids met 12 op 20 op een 117de plaats. Alexander en Sofie baten er hun bistro-resto uit in een 200 jaar oude fermette op de Dendermondsesteenweg. Alexander staat reeds 25 jaar achter het fornuis en werkt uitsluitend met seizoensgebonden producten. Hij bereidt zijn eigen foie gras en wild komt rechtstreeks van de jacht. Gault&Millau ontdekte er ook de wijnkaart en beloonde het koppel met een mooie score. De gids is vanaf 9 november te koop in de boekhandels en online.