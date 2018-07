Ongeval Dam: bestuurder had te veel gedronken 06 juli 2018

Bij het ongeval van woensdagavond op de Dam waarbij drie gewonden vielen, had de vrouwelijke bestuurder te veel gedronken. Dat is vernomen uit goede bron. De vrouw had in een bocht de controle over het stuur verloren en het kwam tot een frontale botsing. De passagier in het andere voertuig zat door de klap gekneld en moest bevrijd worden. De aanrijdster zal zich in de politierechtbank moeten verantwoorden en riskeert een rijverbod. (JEW)