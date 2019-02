Nieuwe fietspaden op N449 nog niet voor morgen Procedure loopt nog steeds, alvast geen werken vóór 2021 OSG

19 februari 2019

13u16 4 Lochristi De geplande nieuwe fietspaden op de N449 in Lochristi zijn nog niet voor morgen. Dat heeft Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laten weten aan parlementslid Jos De Meyer (CD&V), die vorige week polste naar de evoluties in het dossier.

Dat de N449 nieuwe, vrijliggende fietspaden krijgt, is al een tijdje duidelijk. De huidige fietspaden zijn smal en gelijkgronds. Zeker in de zones in Lochristi waar 70 kilometer per uur gereden mag worden, zorgt dat voor gevaarlijke situaties. De nieuwe fietspaden zullen deels vrijliggend zijn, met een tussenberm dus, en deels verhoogd. Ook de weg zelf zal een stevig onderhoud krijgen.

De procedure heeft heel wat voeten in de aarde. Vooral in Lochristi moeten nogal wat onteigeningen uitgevoerd worden. “Dat gebeurt op dit moment", aldus Minister Weyts. “Momenteel worden ook de definitieve technische plannen getekend. Na het uitvoeren van de voorziene onteigeningen zal ook de omgevingsvergunning aangevraagd worden.” Volgens minister Weyts moet de aanbesteding gepubliceerd worden in de loop van 2021. Daarna kunnen de werken beginnen - naar verluidt wordt er gehoopt om nog tijdens 2021 zelf klaar te zijn.