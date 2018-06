Nieuw jeugdhuis van 3 miljoen euro klaar in zomer 2019 21 juni 2018

02u45 0 Lochristi De afbraakwerken van het jeugdhuis Lodejo in Lochristi zijn gisterenmiddag begonnen.

Om klokslag twee uur was het zover: het begin van het einde voor het iconische jeugdhuis Lodejo, pal in het centrum van Lochristi. Met het nodige geweld werd het balkonnetje op het eerste verdiep naar beneden gehaald. Voor de talrijke sympathisanten van de werking van Lodejo, zowel jong als oud, was het alsof de sloophamer ook hun hart trof.





"Lodejo is geschiedenis", zeggen Ulrike, Demi, Fien en Eva, vier jongelingen die vandaag de werking mee in handen hebben. "Onze ouders en zelfs grootouders hebben hier vele uren gesleten, net als wij. De mooiste herinneringen? De vele feestjes, en moeilijke ochtenden", lachen ze. Ooit deed het gebouw dienst als vredegerecht en gemeentehuis, en sinds 1965 als stek voor de jeugd van Lochristi. 'Lochristi denkt jong', was de boodschap, en zo werd 'Lodejo' opgericht. "Maar vandaag is het gebouw afgeleefd", gaan ze door. Het voldeed zelfs niet meer aan de huidige normen.





De jeugd van Lochristi hoeft niet te vrezen, want op de plaats van Lodejo verschijnt... de 'nieuwe' Lodejo. Een nieuwbouw van drie verdiepingen, met repetitieruimtes voor muzikanten, een vergaderzaal, een instuifzaal met bar, en een multifunctionele zaal waarin 750 personen terechtkunnen. De geschiedenis wordt niet vergeten, want de gevel van het eeuwenoude gebouw wordt grotendeels bewaard. Het nieuwe Lodejo moet klaar zijn tegen de zomer van 2019. Ondertussen verhuist de werking naar de overkant van de straat. De totale kostprijs is een kleine 3 miljoen euro. (OSG)