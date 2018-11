Nieuw: ‘de Huisadviseur’ in Lochristi helpt vanaf dit weekend om woningen energiezuinig te maken: “We moeten meegaan met onze tijd” Sam Ooghe

14 november 2018

18u20 0 Lochristi Dit weekend opent in de Lichtelarestraat de Huisadviseur de deuren. Dat is de alias van Andy Van Belle, die met zijn nieuwe zaak mensen zal helpen om hun totaalrenovatie of nieuwbouw zo energiezuinig als mogelijk te maken.

“We moeten mee met onze tijd, hè", steekt Andy van wal. Hij is al een tijdje ‘de Huisadviseur', maar trekt vanaf zaterdag in een pand in de Lichtelarestraat. Iedereen die energiezuinig wil bouwen of renoveren, kan daar terecht voor advies en coördinatie.

“Zeker nu de energieprijzen zo hoog zijn, is energiezuinig wonen cruciaal”, gaat Andy door. “Iedereen kan bij mij aankloppen. Of het nu gaat over ventilatie, zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers of infraroodverwarming. Wij staan de mensen bij met advies, en coördineren de bouw of renovatie van begin tot einde.” De Huisadviseur verkoopt ook zonne-installaties.

Zaterdag en zondag is iedereen welkom voor het opendeurweekend van de Huisadviseur, in de Lichtelarestraat 17 in Lochristi. Er zullen voor de gelegenheid ook kortingen aangeboden worden.