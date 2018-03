Nele trekt naar Verenigde Naties 09 maart 2018

Nele Van Hoyweghen uit Lochristi is verkozen tot VN-jongerenvertegenwoordiger 'duurzame ontwikkeling en jeugd'. Het komende jaar krijgt de 19-jarige studente bio-ingenieur samen met Sara Coghe (21) uit Roeselare de opdracht om de stem van de Belgische jeugd te laten horen binnen de Verenigde Naties. Nele en Sara denken onder andere na over hoe ze jongeren kunnen sensibiliseren rond duurzame ontwikkeling en hoe beleidsmakers iets kunnen leren van de jonge generatie. "Ik wil mij inzetten voor verantwoorde consumptie en productie, aangezien wij ook de patronen van onze ouders kunnen veranderen.", zegt Nele. Ze trekt naar New York en de klimaattop in Polen. (KVZ)