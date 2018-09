Na tien jaar: bouw Uyttenhove is eindelijk begonnen Schepen Hervé Stevens rondt net voor politiek pensioen 'zijn' project af Sam Ooghe

05 september 2018

15u18 0 Lochristi Vandaag is de symbolische eerste steen gelegd voor het multifunctioneel ontmoetingscentrum Uyttenhove. Na zo'n tien jaar administratief getouwtrek, kan de bouw eindelijk beginnen.

"Ik heb er toch een goed deel van mijn leven aan gesleten", zegt schepen Hervé Stevens (Open Vld), met een Reynaertbiertje in de hand. Vanaf het prille begin zette hij zijn schouders onder de nieuwe Uyttenhove. "Zo'n 140 vergaderingen heb ik bijgewoond", telt Schepens. Symbolischer kan het haast niet: de echte werken moeten beginnen op 15 oktober, daags na de gemeenteraadsverkiezingen die het politieke pensioen van Schepens zullen inluiden. "Het zwaarste is achter de rug", zegt hij. "Het fysieke bouwwerk is lastig, maar het administratieve werk is complexer."

Tien jaar

Dat geldt zeker voor dit project. De eerste plannen dateren al van tien jaar geleden. Eind 2010 diende het bestuur een eerste bouwaanvraag in voor een nieuw Uyttenhove, terwijl het oude gebouw er nog stond. In 2011 weigerde Ruimte Vlaanderen de aanvraag. Na een lange procedureslag legden de gemeente zich in 2015 neer bij de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er waren onder meer problemen gerezen met enkele buren.

In januari vorig jaar diende het bestuur een nieuwe bouwaanvraag in, voor een zogenaamd 'Uyttenhove light'. Het project heeft een kleinere bouwoppervlakte, en geen repetitieruimtes of fuifmogelijkheid meer. Die faciliteiten verhuizen naar het nieuwe Lodejogebouw in het dorp, dat volgende zomer klaar is. Nu de bouw kan beginnen, ligt ook de einddatum vast: het najaar van 2020.

"Dit project zal extra adem geven aan ons sportief en cultureel verenigingsleven", zegt burgemeester Yves Deswaene (Open Vld). "Er komen sportfaciliteiten met kleedkamers, en een grote, multifunctionele zaal met tribune. Er zullen ook vergaderingsruimtes komen en een cafetaria." Het hele project kost zo'n 10,5 miljoen euro.