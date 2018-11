Na jaar werken: Pauwstraat volgende week weer open voor alle verkeer Sam Ooghe

09 november 2018

13u35 0 Lochristi De Pauwstraat in Lochristi gaat volgende week, na ellenlange werken, opnieuw open voor alle verkeer.

De gemeente legde in de Pauwstraat, tussen de Tomboslaan en de Beerveldse Baan, nieuwe fietspaden aan, maar dat had heel wat voeten in de aarde. De werken liepen verschillende keren vertraging op. Uiteindelijk zijn ze na een jaar klaar, enkele maanden na de geplande einddatum van deze zomer.

Er werden zo'n honderd populieren gekapt, maar in hun plaats komen nu nieuwe, zwarte elzen. Die worden deze winter nog aangeplant. “Dit is een duurzame keuze", klinkt het bij de gemeente. “Het is een inheemse soort, ze groeien goed in een natte bodem en hebben minder onderhoud nodig.”

In totaal kostte het project zo'n miljoen euro. De gemeente verkreeg 325.000 euro subsidie.