Na het overleg tussen actiegroep, AWV en gemeente: “Eiken Zeveneken worden toch gerooid” Actiegroep: “We blijven strijden” OSG

22 februari 2019

10u19 0 Lochristi De zeven oude eiken van Zeveneken zullen toch gerooid en vervangen worden, ondanks het overleg met de actiegroep die de bomen wil behouden. Dat liet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten aan de actievoerders.

In januari werd de actiegroep uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente Lochristi en het AWV. De actievoerders vroegen er om de zeven eiken te behouden - ook al zouden er tijdens of na de werken op de Antwerpsesteenweg een of twee bomen sterven. De groep stelt voor om verderop in het dorp zeven nieuwe, jonge eiken aan te planten, en de oude eiken voor hun cultuurhistorische en ecologische waarde te laten staan.

Het AWV liet nu weten aan de actiegroep dat het plan toch doorgevoerd zal worden. Concreet betekent dit dat de zeven oude eiken gerooid zullen worden, en vervangen door jongere exemplaren. Zo ontstaat er geen ‘assymetrisch’ dorpsgezicht, met bijvoorbeeld vijf oude eiken, en twee kleinere jongere exemplaren, omdat enkele van de oude eiken niet meer volledig gezond zijn. De nieuwe eiken zouden ook van grotere ecologische waarde zijn dan de bestaande bomen - wat de actiegroep ook betwist.

Juridische middelen

De actievoerders geven nog niet op, laten ze weten. Er volgt nog een protestactie, en de groep zet zoals eerder geschreven juridische middelen in. De actievoerders beweren bijvoorbeeld dat ze afgelopen zomer een deskundigenverslag probeerden op te vragen bij de gemeente, en dat hen dat meermaals ontzegd is. Ze steunen op hun recht om bestuursdocumenten op te vragen, het zogenaamde ‘openbaarheid van bestuur’.