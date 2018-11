Na commotie op sociale media, deed burgemeester zelf ronde van Lochristi: “Er zijn wél voldoende veilige fietsenstallingen” Sam Ooghe

27 november 2018

10u09 0 Lochristi Burgemeester Yves Deswaene (Open Vld) heeft tijdens de gemeenteraad het beleid verdedigd na de commotie die afgelopen weekend ontstond op sociale media over een zoveelste fietsdiefstal. “We hebben veel geïnvesteerd.”

Eén bericht in de groep ‘Ge zijt van Lochristi (Luje) als ge...’ stak het vuur aan de lont. Een bewoner deed er zijn beklag over de fiets van zijn zoon die gestolen was, terwijl die wel degelijk op slot zat. Meteen werd ook burgemeester Yves Deswaene rechtstreeks aangesproken. “Dank u, er gebeurt gewoon niks in Lochristi”, was de boodschap.

Tijdens de gemeenteraad gisteren wilde Tom De Sutter (N-VA), die zich ook mengde in de online discussie, weten wat nu de plannen waren van het gemeentebestuur. Hij vroeg concreet naar vaste camera’s, onder meer bij de fietsenstalling aan Point Rouge in de Pauwstraat, waar de bewuste diefstal plaatsvond.

“Iedereen vindt elke fietsdiefstal te veel”, opende Deswaene. “Maar het is jammer genoeg in alle gemeenten schering en inslag. Al is het inderdaad zo dat onze gemeente met een bijzonder probleem kampt.” Dat laatste blijkt ook uit de cijfers. In Lochristi telden de bevoegde diensten sinds 2015 zo'n 130 fietsdiefstallen. Ongeveer even veel als in Zelzate, maar bijna drie en vier keer zoveel als in Wachtebeke en Moerbeke. De meeste feiten gebeuren in Dorp-Oost.

39 beugels

Eén van de grote problemen van de gemeente, waren traditioneel het tekort aan fietsenstallingen met vaste inrichtingen, of beugels. “Daar hebben we zwaar in geïnvesteerd”, aldus de burgemeester. “Ik heb deze morgen (maandagochtend, red.) een ronde gedaan langs de bushaltes en fietsenrekken. Over het algemeen zijn er voldoende fietsveilige beugels, en dat strookt met onze investeringen. Sinds het najaar van 2017 hebben we 39 beugels bijgeplaatst. We kochten ook de veilige mobiele fietsenstalling voor 300 fietsen aan, die ingezet kan worden bij evenementen.”

Al was de burgemeester ook niet blind voor de bestaande gebreken. “Aan het zwarte hek bij de Lodejo is het inderdaad nipt, en de fietsenstalling aan de Kasteeldreef is aan vervanging aan toe. We moeten misschien ook beter communiceren waar de beugels staan, zoals tegenover de Lodejo. Er zijn veel plaatsen waar geen fietsen staan.” De burgemeester beloofde in functie van de nieuwe Lodejo al een nieuwe, ruime fietsenstalling. Hij wijst ook op het harde werk van de politie achter de schermen, en op de fietsregistraties.

Fiets vastmaken

Deswaene had nog een oproep in petto voor de Lochristinaren. “Alsjeblieft, maak uw fiets ook vast aan die beugels. Ik heb tijdens mijn ronde heel wat fietsen zien staan die nergens aan vastgemaakt zijn. Er zijn voldoende mogelijkheden.”

Op de vraag of er ook camera’s komen, kon de burgemeester nog niet antwoorden. “Dat wordt binnen de politiezone bekeken. We zoeken samen, want andere gemeenten hebben ook hun problematieken. Vast staat dat het onze fietsdiefstallen is.” Wel zou er geopteerd worden voor mobiele camera’s, niet voor vaste. “Bepaalde types zijn ondertussen trouwens zo vrank geworden dat ze gewoon blijven stelen, zelfs als ze zien dat er een camera hangt. Maar deze problematiek wordt ernstig genomen. We werken hard verder.”

Een uitleg die vooral bij N-VA niet op applaus kon rekenen. “Misschien moet u uw ronde nog eens doen in het voorjaar, niet eind november”, liet Tom De Sutter nog optekenen. Ook Ivan Lybaert was niet onder de indruk. Er wordt vooral gewezen op locaties die onttrokken zijn aan het publiek of die slecht verlicht zijn, zoals de stalling in de Pauwstraat. Op zulke plaatsen gebeuren ook vaakst diefstallen.