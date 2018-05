N70 donderdag gedeeltelijk afgesloten 23 mei 2018

02u30 0

De Antwerpsesteenweg in Lochristi zal donderdag plaatselijk afgesloten worden in beide richtingen. Dat komt door de start en doortocht van een rit van de wielerwedstrijd 'Baloise Belgium Tour'. Van 8.30 tot 14 uur is de N70 tussen de Stationsstraat en de Bosdreef verkeersvrij. Het verkeer wordt er lokaal omgeleid, maar bestuurders moeten er rekening houden met veel drukte, vooral tijdens de ochtendspits. Op tijd vertrekken is dus de boodschap. Er zal ook een parkeerverbod heersen in de ruime omgeving van de startplaats. (OSG)