N-VA Lochristi nodigt Anneleen Van Bossuyt uit voor nieuwjaarsreceptie Sam Ooghe

07 januari 2019

10u49 0 Lochristi N-VA Lochristi organiseert zondag de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Anneleen Van Bossuyt, die in oktober lijsttrekker was in Gent, komt een speech geven.

De lokale afdeling van de Vlaams-nationalisten haalde in de gemeenteraadsverkiezingen in oktober een teleurstellend resultaat, maar de partijwerking draait nog steeds op volle toeren. Zoals elk jaar is iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie, die zondag plaats zal vinden in de zaal boven de drankencentrale in het dorp. Van Bossuyt zal er rond 11 uur de huidige politieke situatie toelichten.

Even ervoor kunnen liefhebbers ook mee een wandeling maken rondom de Kasteeldreef en de Rozelaredreef. Het vertrek staat gepland om 10 uur, ook aan de drankencentrale, en de wandeling duurt een uurtje.

“Wie enkel een hapje en een drankje wenst te nuttigen is uiteraard ook welkom vanaf 11 uur”, laat de partij weten.